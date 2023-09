Les Sims 5 sera gratuit, mais ne remplacera pas les Sims 4

Comme l’annonçait la rumeur, le prochain épisode des Sims sera bel et bien gratuit. Mais le jeu, baptisé Projet Rene en interne, ne viendra pas remplacer les Sims 4 (également devenu gratuit) pour autant.

Selon Electronic Arts, "lorsque Project Rene sera prêt et entièrement ouvert aux joueurs, vous pourrez le rejoindre, y jouer et l'explorer sans abonnement, sans achat de jeu principal ou sans mécanisme d'énergie. Nous voulons qu'il soit très facile pour vous d'inviter ou de rejoindre des amis et de découvrir de nouvelles fonctionnalités, histoires et défis."

Évidemment, Electronic Arts ne va pas rater une occasion de gagner de l’argent, et cela passera par la vente de packs et de contenus supplémentaires pour le jeu. Mais avec une petite différence par rapport à l’actuelle monétisation des Sims 4 : "Par exemple, les conditions météorologiques de base peuvent être ajoutées au jeu de base gratuitement, pour tout le monde. Et à l'avenir, un pack à acheter pourrait être axé sur les sports d'hiver avec des activités comme la danse sur glace ou une compétition de construction de bonhomme de neige. Il est important qu'avec le projet René, nous abaissions les barrières au jeu et que nous donnions à tous les joueurs les systèmes partagés les plus vastes, car cela nous semble être la base la plus solide à partir de laquelle nous pourrons nous développer", explique l’entreprise.