Les Sims 5 : le prochain titre serait gratuit

La rumeur provient d’une offre d’emploi d’Electronic Arts, intitulée “Head of Monetization & Marketplace, Project Rene”, c 'est à dire "direction de la monétisation et du marketplace de Project Rene". Project Rene étant le nom de code qui désigne Les Sims 5.

Si un tel poste est à prendre, cela signifie que le jeu de base serait donc gratuit mais que les contenus additionnels et d’autres contenus disponibles sur le marketplace seront donc payants.