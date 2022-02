Les Sims 4 : la présence d’un couple lesbien empêche la sortie d’une extension en Russie

Le pack Mariage, qui met en avant le couple de Dominique et Camille, ne sortira pas en Russie à cause des lois anti-LGBT en vigueur dans le pays.

”Un engagement envers nos valeurs”

Dans un communiqué, l’équipe d’Electronic Arts, en charge de la franchise Les Sims, a tenu à expliquer pourquoi l’extension ne sortira pas en Russie. “En avançant dans notre processus de développement et de narration de marque, nous avons réalisé que la manière dont nous voulions raconter l'histoire de Cam et Dom n'était pas quelque chose que nous pourrions partager librement dans le monde entier”, explique l’équipe.

Comme il était inenvisageable de modifier le contenu, Electronic Arts a préféré ne pas vendre le pack en Russie. “Nous sommes déterminés à respecter cet engagement en mettant en avant et en célébrant des histoires comme celle de Dom et Cam, et nous avons donc décidé de renoncer à la sortie de " Mariage " là où notre histoire aurait dû être modifiée à cause de lois fédérales”, explique l’éditeur. “Malheureusement, cela signifie que les membres de la communauté Les Sims en Russie ne pourront pas acheter ce pack de jeu.”

Le pack, attendu pour le 17 février, sera disponible sur de nombreuses plateformes partout ailleurs dans le monde. En attendant, les joueurs russes peuvent toujours se rabattre sur le jeu de bases et ses nombreuses extensions. D’autant que les relations homosexuelles sont déjà possibles dans le jeu, qui est vendu dans le pays aux joueurs de plus de 18 ans.