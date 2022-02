Les Sims 4 : la nouvelle extension LGBT sortira bien en Russie

La semaine dernière, Electronic Arts annonçait que le pack Mariage, la nouvelle extension qui met en avant un couple de lesbiennes, ne sortirait pas en Russie à cause des lois anti-LGBT en vigueur dans le pays. Mais après les retours mécontents de la communauté des joueurs, l’éditeur est revenu sur sa décision.

Dans un message publié sur son site, on apprend que l’extension sera bel et bien vendue en Russie, sans modification de son contenu, et entourée de sa campagne marketing initiale.

“Nous pensions que notre équipe ne pouvait pas raconter librement l'histoire du couple homosexuel Cam et Dom en Russie”, explique l’équipe en charge de la franchise Les Sims. “Depuis lors, nous avons écouté la vague d’émotions et les retours de notre communauté, notamment le soutien à notre décision et l'inquiétude pour les autres membres de la communauté.”

En gardant cela à l'esprit, nous avons réévalué nos options et nous avons réalisé que nous pouvions faire plus que ce que nous pensions au départ. Nous allons donc rendre le pack de jeu Les Sims 4 "Mariage" accessible pour notre communauté en Russie, non modifié et inchangé, avec Dom et Cam.

Pour y parvenir, Electronic Arts repousse la sortie mondiale du pack au 23 février, soit quelques jours après la sortie initiale prévue pour le 17 février.