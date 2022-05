Les Sims 4 devient plus inclusif, avec l’arrivée des pronoms

Une nouvelle mise à jour très attendue permet aux joueurs d’indiquer les pronoms de leur Sim.

Disponible dans un premier temps dans la version anglaise du jeu, l’option propose plusieurs choix, à savoir :

They/Them

She/Her

He/Him

Personnalisé

Les pronoms seront à préciser lors de la création d’un Sim, mais ne seront pas obligatoires. Ils pourront également être ajoutés à des Sims déjà existants. “Il était important pour l’équipe d’introduire la fonctionnalité des pronoms de la meilleure façon possible, “”c’est pourquoi elle a travaillé en étroite collaboration avec le projet It Gets Better et le GLAAD pour mieux comprendre l’utilisation et l’impact des pronoms et où les représentations binaires du genre étaient présentes dans Les Sims 4”, explique le développeur.