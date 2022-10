Les Sims 4 devient gratuit, voici comment le récupérer

Mais l’actualité des Sims ne s’arrête pas là. En effet, Electronic Arts a récemment levé le voile sur le “Projet Rene”, décrit comme la nouvelle génération du jeu. Le titre, actuellement en développement, “restera fidèle à ce que Les Sims a toujours été tout en poussant à faire évoluer la façon dont ces Sims pensent et se comportent”, explique l’éditeur. “Il réinventera Les Sims avec encore plus de façons de jouer, des outils pour encourager la créativité et la capacité de raconter des histoires significatives. Avec Projet Rene, les joueurs auront le choix de jouer en solo ou de collaborer avec d'autres, et auront la possibilité de jouer à leur jeu sur tous les appareils pris en charge.”

Il faudra cependant prendre son mal en patience. Si EA ne dévoile qu’un nom de code à l’heure actuelle, c’est sans doute, car le jeu est loin d’être terminé.