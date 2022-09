Les Sims 4 devient gratuit, avant l’arrivée du cinquième opus

Excellente surprise pour les fans des Sims, Electronic Arts a annoncé que la version de base des Sims 4 sera bientôt gratuite, et ce sur l’ensemble des plateformes.

Tout ne sera pas gratuit

“À partir du 18 octobre 2022, le jeu de base Les Sims 4 sera disponible en téléchargement gratuit pour tous les nouveaux joueurs et joueuses sur PC via EA app ou Origin, Mac via Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One”, annonce Electronic Arts sur son site.

Si vous ne possédez pas le jeu sorti en 2014, il suffira de choisir votre plateforme préférée et de le télécharger gratuitement. Les nombreuses extensions resteront quant à elle payantes. Comptez tout de même 4,99 euros pour un petit kit, et 39,99 euros pour une extension complète).

Et si vous êtes un joueur de longue date (ils seraient 33 millions selon l’éditeur), EA a prévu un petit cadeau : “du 14 septembre au 17 octobre, tous les joueurs et joueuses ayant acheté le jeu de base Les Sims 4 recevront le kit Luxe dans le désert en cadeau.” Ce kit sera disponible depuis le menu principal du jeu.