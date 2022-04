"Les Simpsons", "L'Étrange Noël de Monsieur Jack", "Batman" et "Spiderman" en live sur la scène de Coachella

Une ambiance très particulière sur la scène du célèbre festival Coachella ce samedi soir.

Le légendaire compositeur Danny Elfman y a donné un concert aussi rare qu'extraordinaire.

Dirigeant un orchestre complet derrière lui, Elfman a embarqué la foule à travers des versions épiques des BO d'"Edward aux mains d'argent", du film "Batman" de 1989, de "L'étrange Noël de monsieur Jack", de "Spiderman" et avant de clôturer par une puissante interprétation du thème des Simpsons.

De nombreuses guests du monde du rock ont accompagné Elfman sur scène: Josh Freese (A Perfect Circle) était à la batterie, Wes Borland (Limp Bizkit) et Nili Brosh (Iron Maiden) s'occupaient des guitares et Stu Brooks (du groupe de Mike Patton) était à la basse. Elfman a également parcouru un tas de morceaux de son groupe de new wave Oingo Boingo, comme "Insects", "Nothing to Fear (But Fear Itself)", "Only a Lad", "Who Do You Want to Be" et le classique d'Halloween "Dead Man's Party". ."

Danny Elfman, qui arborait un physique impressionnant (et des tatouages) pour un homme de 68 ans (il a enlevé sa chemise à la fin de sa performance), a donc offert "un étrange petit spectacle". Et nous, on est heureux qu'il soit sorti de sa retraite.