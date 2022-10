Les Simpson version Anime : premières images de l'incroyable épisode d'Halloween

On le sait et on peut même le vérifier toute cette semaine entre 19 et 20 heures en TV, les Simpson ont pour coutume de particulièrement soigner leur épisode de Halloween.

Une nouvelle fois, pour ce Treehouse of Horror XXXIII, il y aura en fait 3 segments le film The Babadook, la série Westworld et l'anime Death Note. Ce dernier pousse le perfectionnisme jusqu'à avoir transposé les Simpson dans un vrai style Anime, avec l'aide du studio coréen DR Movie (qui a travaillé entre autres sur Avatar: The Last Airbender et Batman: The Animated Series). Dans un premier extrait diffusé, on voit Lisa qui découvre le livre qui donne la mort.

Le résultat, pour les premières images qu'on a pu voir, est particulièrement somptueux. Diffusion prévue ce dimanche aux Etats-Unis.