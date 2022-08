Les Simpson : un épisode va révéler comment ils font pour prédire le futur !

Matt Selman, le scénariste et producteur des Simpson, a révélé qu’un épisode sera consacré aux prédictions du futur.

Qu’il s’agisse de la prédiction de l’élection de Donald Trump ou encore de la pandémie de Covid, les auteurs des Simpson semblent contempler le fond des tasses de thé ou être initiés au Tarot. C’est vrai, comment font-ils pour prédire le futur ? Eh bien, un épisode dans lequel les Simpson vont révéler leur petit secret sera bientôt diffusé.

La série créée par Matt Groening est diffusée depuis le 17 décembre 1989, ce qui en fait la série télévisée américaine la plus longue diffusée en prime time. Un réel challenge pour l’équipe de production qui doit toujours chercher l’innovation. "C’est notre plus grand défi créatif : s’assurer que chaque épisode est unique et distinct et a quelque chose de nouveau à dire. Heureusement, le monde continue de livrer des choses qui se réfléchissent dans le miroir de Springfield. Donc merci au monde, mais le monde doit aussi faire mieux…", a déclaré Matt Selman, le scénariste et producteur de la série.

Bien que l’équipe de production fasse en sorte que le show se renouvelle constamment, on en arrive à un point où c’est choquant si la série ne prédit pas le futur. Alors un épisode de la saison 34 entièrement consacré aux révélations sur les prédictions du futur sera bientôt diffusé. Lors d’une interview pour Deadline, Selman a révélé ceci : "Nous avons un autre épisode conceptuel totalement fou qui explique comment les Simpson savent ce qu’il va se passer dans le futur."