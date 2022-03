Les Simpson, avec The Weeknd, parodient les enfants influenceurs

La star canadienne The Weeknd l'avait sur sa "Bucket List" (liste des choses à avoir faites avant de mourir) : participer aux Simpson.

Il était donc dans l'épisode diffusé dimanche aux Etats-Unis. Contrairement à d'autres guest stars, il n'était pas là en tant que The Weeknd, ni même en tant que Abel Tesfaye (son vrai nom) mais pour doubler un personnage, Orion Hughes, un enfant influenceur qui possède la marque de streetwear "Slipreme" (parodie de la marque Supreme) et qui, comme on l'apprend dans un extrait, aurait joué dans une version "live action" du Monde de Némo.