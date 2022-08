Les Simpson : 4 fun facts sur la nouvelle saison inédite qui débarque sur Tipik

C’est la rentrée ! Pour se motiver on vous envoie des good vibes et du lourd ! Inédit : à partir du lundi 5 septembre la saison 32 des Simpson débarque en exclu sur Tipik ! Pour l’occasion, voici 4 fun facts insolites sur Homer&Cie que vous ne connaissez sûrement pas.

On ne les présente plus. Les Simpson se sont faits une place de choix dans la pop culture. La série d’animation US créée par Matth Groening rythme depuis plus de 20 ans (coucou le coup de vieux) notre quotidien et traverse les générations. D’ailleurs, elle détient le record de longévité pour une série animée américaine (avec 33 saisons et plus de 700 épisodes à son compteur #ahouiquandmeme).

En l'espace de deux décennies, Les Simpson sont devenus de véritables icônes. Les produits dérivés les plus divers ont vu le jour : des jeux vidéos, des attractions, des jeux de société, des comics, des livres, des disques.. On retient aussi l’incontournable film (et le fameux Spider Cochon ) sorti dans les salles en 2007.