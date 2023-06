Les shakespeares des temps modernes dans le magazine Nomade

Dans cet épisode Nomade, Sofiane nous emmène à la rencontre de jeunes acteurs au coeur de la pièce de théâtre "À peu près Othello d’à peu près Shakespeare".

Une œuvre mythique qui aborde des thèmes comme le racisme, le féminicide, la misogynie… Ben Hamidou, Jeanne Dandoy et Maya de Waele encadrent ces jeunes talents pour arriver à un résultat inspirant !

En seconde partie d’émission, rencontre avec le réalisateur et l’actrice du film "Le voyage de Talia ", qui raconte l'histoire d’une jeune afro-européenne qui pose le pied pour la première fois en Afrique. Un film tourné avec des moyens limités, en autoproduction, mais qui a trouvé sa place dans les plus grands festivals et dans les salles obscures !

Comme quoi rien n'est impossible dans la vie !

Un épisode à ne pas manquer ce jeudi 23 juin à 23h35 sur la Une. Et à revoir sur AUVIO durant 90 jours