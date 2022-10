Les sex dolls, des partenaires de vie comme les autres ?

Jeanne C. Desbuleux et Johannes Fuss, deux chercheurs de l'université de Duisbourg et Essen, se sont penchés sur les rapports qu’entretiennent 217 propriétaires de "sex dolls", majoritairement des hommes hétérosexuels, avec ces poupées sexuelles. Ils leur ont demandé de répondre à un questionnaire détaillé sur l’utilisation qu’ils en font et sur la vision qu’ils ont de ces femmes-objets au réalisme de plus en plus poussé.

Près de la moitié des répondants disent être attachés à leur "sex doll" et voir en elle la compagne de vie idéale. Ils sont également plus susceptibles d’être d’accord avec des affirmations telles que "Je suis amoureux de ma poupée", "Avoir une poupée sexuelle a amélioré ma santé mentale" et "J'utilise des poupées parce que je trouve le corps de mes partenaires sexuels humains potentiels moins attrayant".