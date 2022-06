Les seuils de loyer pour les primes et subsides flamands à la location revus en juillet

À la suite de l'inflation marquée, la Flandre va revoir à la hausse au 1er juillet prochain les plafonds de loyer qu'elle fait valoir pour l'octroi des primes à la location ou subsides à la location, des aides financières au logement pour publics fragilisés ou dans le besoin. Le ministre compétent Matthias Diependaele l'annonce mardi.

Les seuils sont normalement indexés une fois par an, en janvier, mais il y aura cette année exceptionnellement deux indexations, avec celle de juillet. L'objectif est de parvenir à aider ceux qui se seraient tout d'un coup retrouvés ces derniers mois hors du champ d'action des primes ou subsides à cause de l'augmentation de leur loyer.

Les primes à la location sont octroyées, jusqu'à un certain plafond de loyer (en fonction de la composition de ménage et du lieu) aux personnes qui louent en Flandre une chambre ou un logement entier où elles sont domiciliées, alors qu'elles sont depuis plus de 4 ans sur une liste d'attente pour un logement social. Les subsides à la location fonctionnent de la même manière mais sont destinés à des ménages en situation particulière, sous un certain niveau de revenu, qui quittent la rue ou un logement inadapté pour une location adéquate.