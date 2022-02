Les services publics bruxellois doivent aussi "décarboner" leurs véhicules

Pour les livraisons de colis alimentaires ou le transport de personnes à mobilité réduite, le CPAS d’Ixelles dispose de 10 véhicules affectés aux missions de terrain. Les deux nouveaux véhicules qu’il vient d’acquérir sont évidemment électriques mais le président du CPAS, Hassan Chegdani, le reconnaît : "pour le choix de cet investissement "vert", nous n’avions pas de compétences spécifiques". Calculer l’autonomie, choisir l’emplacement des bornes de rechargement, obtenir les prix les plus intéressants. Un vrai casse-tête, parfois. Pour l’achat de ses camionnettes et l’installation de ses six bornes de rechargement, le CPAS a donc fait appel à la centrale d’achat MobiClick, mise en place par Sibelga, à la demande du gouvernement bruxellois. "Avec une économie appréciable de 20%, grâce à la collectivisation des achats".

A noter qu’une partie des bornes électriques installées pour le rechargement des flottes publiques pourrait bénéficier aux véhicules privés du personnel ou des visiteurs.