Les services de secours du Pakistan en état d'alerte, craignant de nouvelles inondations

Les inondations ont endommagé plus de 1,7 million d'habitations, plus de 12.000 kilomètres de routes et 390 ponts.

Le Pakistan a déclaré l'état d'urgence national et l'Onu a lancé un appel à l'aide urgente.

Selon des premières estimations du ministère des Finances, ces inondations pourraient coûter entre 30 et 40 milliards de dollars.