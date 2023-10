Les services de Bruxelles-Propreté très perturbés à la suite de la manifestation nationale

Certains services de Bruxelles-Propreté ont été fortement impactés par la journée d'action syndicale de ce 5 octobre. Bruxelles-Propreté souligne que "les effets des perturbations liés à la grève pourraient encore se faire sentir dans les prochains jours", ont-ils indiqué dans un communiqué.

Environ 50% des camions de l'agence ne sont pas sortis jeudi matin et après-midi, en raison de la participation d'une partie des agents de Bruxelles-Propreté à la manifestation nationale. Par conséquent, c'est plus de la moitié des tournées habituelles qui n'ont pas pu être réalisées jeudi. Les communes principalement concernées par ces perturbations sont Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Laeken et Saint-Gilles.

D'autres collectes risquent d'être impactées jeudi soir sur les axes structurants des communes de Koekelberg, Molenbeek, Schaerbeek et Saint-Josse.

De leur côté, les recyparcs de Bruxelles-Propreté sont restés ouverts jeudi à l'exception de ceux d'Auderghem et de Woluwe-Saint-Pierre. En ce qui concerne les sacs, des tournées de rattrapage seront organisées dès vendredi, en fonction des moyens humains disponibles.

Bruxelles-Propreté invite cependant "les habitants et commerçants des communes dont les sacs ne seraient pas collectés dans les prochaines heures, à rentrer leurs sacs dans la mesure du possible", ont-ils précisé. La situation devrait rentrer complètement dans l'ordre d'ici le 9 ou 10 octobre.