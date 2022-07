Les services d'inspection retirent les permis de travail de 120 chauffeurs chez ACT

"Nous tenons à souligner que tous les conducteurs ici en Belgique ont un contrat et sont rémunérés selon les normes salariales belges, et que nous avons toujours amené ici et enregistré tous les chauffeurs étrangers de manière correcte", affirme ACT.

"Les résultats de l'enquête, à laquelle nous avons pleinement coopéré, seront toujours contestés par nous et ne peuvent certainement pas justifier le retrait immédiat des permis de travail des chauffeurs, sans aucune forme d'appel ou de défense", dénonce l'entreprise.