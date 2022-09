Les services d’aide aux justiciables, atouts de taille pour la réinsertion !

Un service d’aide aux justiciables a pour but d’apporter une aide psychosociale à toute personne confrontée aux conséquences d’une infraction pénale. Et l’ASBL Résilience est justement active dans ce domaine, tant pour les détenus ou ex-détenus que pour les victimes et leur famille dans la région de Mons.

Delphine est assistante sociale et travaille majoritairement à la prison de Mons. "J’accompagne les personnes qui en font la demande. Qu’elles soient détenues ou qu’elles ne soient plus incarcérées dans toutes les démarches qui sont rendues difficiles par l’incarcération", détaille la jeune femme. Son aide intervient sur trois niveaux : une aide sociale (mise en ordre administrative et financière, conseils juridiques, accompagnements dans différentes démarches comme la mise à niveau des assurances, etc.), une aide psychologique (écoute et soutien, apprendre à mieux se comprendre) et une aide au lien.

L’idée derrière tout cela est de suivre le détenu dans son projet de réinsertion, toujours de manière volontaire et sans jugement, afin d’éviter au maximum les risques de récidive et que le projet de vie corresponde au mieux à sa réalité et à sa vie.

Le recours à ce type de service est entièrement gratuit et peut prendre des formes différentes. Parfois les suivis se font tout au long de la peine, parfois juste avant la sortie ou encore se prolongent une fois la peine terminée. La fréquence peut elle aussi varier.