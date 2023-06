Les services d’aide à la jeunesse sont en grève pour réclamer des moyens et des places d’accueil

Vingt-cinq des 26 services d’aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles (SAJ et SP) sont en grève pour protester contre le manque de places d’accueil pour les jeunes en difficulté ou en danger. Le personnel réclame de nouvelles places structurelles pour ces mineurs, contraints aujourd’hui d’être installés dans des hôpitaux ou des lieux d’urgence, inadaptés sur le long terme.

Le mouvement de grève dans ces SAJ et SPJ a démarré à Marche-en-Famenne et Neufchâteau et s’étale sur l’ensemble du territoire francophone. Les services, chargés de répondre aux situations dans lesquelles des enfants se trouvent en difficulté ou en danger dans leur famille, font face à une charge de travail importante, des burn-outs et l’impossibilité de répondre à leur mission première. "Certains enfants attendent des mois, des années, avant d’avoir une place dans une famille d’accueil. On n’a jamais connu une situation pareille", dénoncent Anne De Keyser et Angélique Semail, employées à la SAJ de Bruxelles.