Les services d’aide à la jeunesse en grève à Mons pour réclamer des moyens supplémentaires

La grogne se poursuit dans les services d’aide à la jeunesse. Le SAJ de Mons est en grève depuis ce matin, son personnel demande plus de moyens pour faire face à une charge de travail importante. Les SAJ francophones avaient déjà formulé des revendications cet été.

"On nous promet le recrutement de 47 équivalents temps plein prochainement mais on ne sait toujours pas quand ils seront recrutés, explique Olivier Pirro, secrétaire régional du syndicat socialiste CGSP. En outre, ce sont des recrutements qui ont été négociés il y a 10 ans. Ça ne nous permettra pas d’arriver à la norme de dossiers par agent." Car les syndicats ont fait les comptes. Actuellement à Mons, un agent gère 80 à 90 dossiers. Et la norme est normalement de 47 dossiers par agent. "Pour prendre l’exemple de Mons, aujourd’hui on est à 20 agents. Il en faudrait le double", ajoute Olivier Pirro.

Les syndicats espèrent donc un geste supplémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une rencontre avec les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles est prévue aujourd’hui.