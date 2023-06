Les services d'aide à la jeunesse alertent sur le manque de places à Bruxelles

Les services d'aide à la jeunesse demandent plus de moyens dans la capitale. Le problème principal, selon eux, est un nombre de places d'hébergement qui n'a pas suivi l'augmentation de la population dans la capitale ces dernières années.

"On a pu obtenir des éclaircissements sur la création de places à Bruxelles, où les besoins sont plus spécifiques de la part de la ministre et des moyens supplémentaires, qu'elle-même estime insuffisants", explique Xavier Vanderstappen, membre du collectif, à la sortie d'une rencontre entre une délégation et la ministre chargée de l'Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny (MR).