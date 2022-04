Les Serres Royales de Laeken se révèlent au public

C’est une tradition printanière qui perdure depuis près d’un siècle et qui suscite un engouement sans faille : l’ouverture au public des grandioses serres du palais Royal de Laeken ! Un univers où les rois sont les hortensias, les camélias et autres fuchsias !

Le parcours de cette édition débute dans les jardins du domaine, et offre une époustouflante perspective sur les 36 pavillons de verre imaginés par l’architecte Alphonse Balat, le maître d’un certain Victor Horta… Sous les coupoles de verre belles à tomber par terre : des milliers de plantes, certaines, très rares, d’autres qui ont traversé les années comme des orangers qui ont plus de 200 ans ! Rosiers odorants, fiers palmiers et pélargoniums enchanteurs vous attendent jusqu’au 8 mai.