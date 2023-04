Les Serres royales de Laeken ouvrent leurs portes au public pour trois semaines

Les Serres royales de Laeken ouvrent leurs portes au public dès ce vendredi, et ce jusqu'au 7 mai, comme le veut la tradition. L'occasion de découvrir une collection de végétaux rares, dont certains sont uniques au monde. Il est possible de choisir entre une visite de 1h30, ou une promenade plus longue de 2h30. Pendant le week-end, le lieu est également accessible en soirée.

Le plus long parcours débute par une promenade dans les jardins du Domaine royal, au cours de laquelle il est possible d'admirer un panorama sur les serres. La visite se poursuit ensuite à l'intérieur des verrières. Le visiteur traverse alors la Serre du Congo, dédiée aux plantes subtropicales, le Jardin d'hiver et ses fougères arborescentes, sous la plus grande coupole du complexe, ou encore l'Embarcadère, qui servait autrefois de lieu d'accueil des visiteurs.