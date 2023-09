Les serres du Stuyvenvergh retrouvent leur lustre d’antan

À deux pas de la Place Bockstael, ce vendredi marque la fin de deux années de restauration pour les serres du Stuyvenbergh. Des serres qui font partie intégrante des jardins royaux de Laeken. C’est un projet mené par Bruxelles Environnement depuis deux ans et qui aura coûté au total 1,38 million d’euros. Ce matin, le ministre Alain Maron était présent pour inaugurer ce magnifique site.

C’est au total plus de 1000 mètres carrés de serres qui ont retrouvé leur éclat. Initialement, les serres de Stuyvenbergh ont été construites par Léopold II et elles étaient utilisées pour produire des fleurs et des plantes destinées au domaine royal. Les travaux ne s’arrêteront pas là, le site prévoit de renouer avec 100 ans d’histoire horticole puisque Bruxelles Environnement souhaite collaborer avec une association à but non lucratif afin d’y développer des activités éducatives pour le grand public.