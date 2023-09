Les serres de Bierbais : un "Eden" aujourd’hui disparu, à redécouvrir pour les Journées du Patrimoine

Le promeneur qui passe le long du domaine de Bierbais, à Mont-St-Guibert, ne devine sans doute pas ce qui se cache derrière ses longs murs. Le parc à l’anglaise abrite deux orangeries construites en 1828, aujourd’hui reconverties en résidence d’artistes. Des artistes internationaux qui ont réinvesti très récemment ces lieux bucoliques et inspirants. Les visiteurs pourront d’ailleurs découvrir leurs créations visuelles et sonores au cours de ces Journées du Patrimoine.

Mais ce qui devrait aussi titiller la curiosité du public, ce sont les serres de Bierbais, ou du moins ce qu’il en reste. Entre les orangeries s’élevaient des serres monumentales, conçues par l’architecte-paysagiste Petersen, à qui l’on devra plus tard celles du Botanique à Bruxelles ou celles du domaine de Mariemont. "On doit imaginer un palais de fer et de verre très audacieux qui a inspiré, pendant près de trois décennies, un peu partout en Europe, les amateurs de plantes comme les constructeurs de serres", indique Martin van der Belen.