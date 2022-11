Les Serres d’Hiver, un restaurant éphémère à tester pour son brunch

Passons à table…

A votre arrivée, on vous offrira une coupe de bulles et vous pourrez ensuite vous diriger vers un buffet froid avec du saumon fumé, du carpaccio, des planches de charcuterie, des viennoiseries, des verrines et autres salades, et même des huîtres !

Une fois que vous avez dégusté ce premier buffet, c’est le buffet chaud qui est ouvert. Cette fois avec de la raclette, des gambas, des entrecôtes, du gratin, etc. S’il vous reste de la place, vous avez plusieurs choix de desserts en allant du plateau de fromages aux différents gâteaux.