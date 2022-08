Les séries, vectrices de représentations qui changent la donne

Je dois bien avouer que j’aurais aimé grandir avec un cours d’éducation sexuelle à l’école secondaire qui se serait servi de la série comme fil conducteur. J’ai étudié dans une école hyper catholique et conservatrice. Pour tout dire, c’est à peine si ces fameuses leçons n’étaient pas données par un jésuite ayant fait vœu d’abstinence…

Et ces modèles, toutes ces représentations, c’est quelque chose qui a manqué à toute ma génération et qui en a fait souffrir plus d’un·e.

J’aurais aimé découvrir les différentes identités de genre avec Jules, l’héroïne d’Euphoria. J’aurais adoré explorer ma sexualité avec Sex Education. J’aurais raffolé pouvoir assimiler les relations amoureuses dans toute leur complexité avec La Théorie du Y.

Mais voilà, pour ma génération, à la télé, on avait plutôt le choix entre le sex-appeal de Navarro, les clichés des Feux de l’amour ou le machisme de Nicky Larson.

Depuis les débuts du cinéma, l’homosexualité est très rarement montrée à l’écran. Et quand elle l’est, elle est montrée comme quelque chose de drôle, honteux ou même effrayant. Tout ça à cause d’un code de censure, le code Hays datant de 1930 et resté d’application jusqu’en 1966. Les premiers homosexuels étaient donc des personnages considérés comme anormaux ou placés dans le rôle du mauvais : des abuseurs d’enfants, des victimes de violence ou des drag-queens.

Pendant trente ans, le code Hays a diabolisé les personnages LGBTQIA + au cinéma, les stigmates de cette période sont encore présents aujourd’hui dans la sous-représentation de ces personnages à l’écran.