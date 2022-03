Les séries, une façon efficace de donner une seconde vie aux livres

"Il se peut cependant que le lecteur soit déçu ou qu’il ait l’impression d’avoir été trahi car la fiction ne correspond pas à l’imaginaire qu’il s’était construit : adapter un roman comporte une part de risque", souligne Laurence Herszberg.

Et certains auteurs refusent, relève-t-elle, comme l’écrivaine française, Anne Berest : "Elle a reçu énormément de propositions d’adaptation pour 'La Carte postale'", qui reconstitue l’histoire de ses aïeux juifs morts en déportation, mais elle ne voulait pas que quelqu’un d’autre s’empare de son univers très personnel.

Et pourtant, cela représente une manne d’argent non négligeable. Selon Mme Herszberg, les droits d’adaptation varient entre 10.000 et 500.000 euros pour un livre vendu au-dessus des 400.000 exemplaires. Et souvent, l’auteur est inscrit en coproducteur pour l’intéresser davantage.

Editis, qui regroupe notamment les maisons Plon, Robert Laffont, Presses de la Cité, s’est en tout cas adapté : depuis le premier confinement, des auteurs "pitchent" -résument en quelques phrases, dans le jargon de l’audiovisuel- en ligne pour des producteurs, comme Canal +, Netflix ou Amazon, mais aussi des indépendants, pendant trente minutes leur ouvrage tous les mois.

Selon Alexandra Buchman, "c’est une grande réussite : chaque mois, sur une thématique, 200 producteurs se connectent".