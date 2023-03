Les séries télé s’emparent de l’urgence climatique

Mais à quoi bon faire "grandir l’angoisse si une fois qu’elle grandit on ne sait pas quoi faire", s’interroge celui qui a lancé l’année dernière la société de production Newtopia "pour imaginer un futur désirable, écologiquement soutenable et socialement juste" à travers de nouveaux récits.

L’auteur du documentaire à succès "Demain" aura l’occasion de mettre ses préceptes en pratique avec sa série "We could be heroes". Annoncée jeudi par France Télévisions, elle dépeint un monde ayant dépassé 1,5 degré de réchauffement, où l’Union européenne met en place "une sorte de crédit écologique sur le modèle du crédit social chinois".

Dans ce "système autoritaire et libéral" favorable aux plus riches, une hackeuse tombée amoureuse d’un réfugié va se radicaliser et "mettre en place un système de sabotage du capitalisme à la racine par l’argent", détaille Cyril Dion.

Interrogé sur l’éventuelle contre-productivité des récits catastrophe, Frank Doelger souligne avoir changé la fin du livre "L’essaim", "très sombre et dénuée d’espoir pour le futur", parce que "l’émotion autour des crises tend à vite se dissiper si on ne propose pas aux gens des façons d’agir".

Autre changement apporté au texte d’origine, le thème de l’exploration gazière et pétrolière, activité en place "depuis près de 150 ans", est remplacé par l’exploitation minière des fonds marins, actuellement discutée et dont les effets seraient "catastrophiques" aux yeux de "nombreux scientifiques".

Pour la réalisatrice norvégienne de "The Fortress", Cecilie Mosli, la dystopie reste un outil de sensibilisation important, à l’heure où "les gens restent dans le déni".

"Les politiciens norvégiens qui nient le dérèglement climatique sont les mêmes qui ne veulent plus accueillir d’immigrés", dont les flux augmenteront vers le nord avec le réchauffement, souligne-t-elle.

Tous assurent avoir tenté de limiter au mieux l’empreinte carbone de leurs productions. Même si les plateformes de streaming ont un impact environnemental, selon le co-créateur d'"A thin line", Jonas Weydemann, c’est "notre outil de communication sur ces sujets".