Les séries Seigneur des anneaux et The Boys cibles d’odieuses attaques racistes et misogynes

Ces insultes sont exposées publiquement en ligne mais également envoyées aux acteurs et actrices directement. La violence va tellement loin que le casting a publié un communiqué à ce sujet, au nom de tous les acteurs de la série. "Nous nous tenons ensemble dans une solidarité absolue et contre le racisme incessant, les menaces, le harcèlement, et les abus que certains de nos camarades de couleur sont soumis sur une base quotidienne. Nous refusons de l’ignorer ou de le tolérer." Les acteurs expliquent ensuite que JRR Tolkien a créé un univers multi-culturel : "Un monde dans lequel des peuples libres de différentes races et cultures s’unissent ensemble, dans la fraternité, pour vaincre les forces du mal. "

Notre monde n’a jamais été tout blanc, la fantasy n’a jamais été toute blanche, la Terre du Milieu n’est pas toute blanche. Les BIPOC ont leur place dans la Terre du Milieu et ils sont là pour rester.

poursuivent-ils dans ce communiqué publié sur Twitter.

Le texte se clôture par une vague de soutien envers les fans de couleur : " Nous vous voyons, vous, votre courage et votre créativité sans fin. Vos cosplays, vos fancams, vos fanarts et vos idées rendent cette communauté plus riche et nous rappellent notre but. Vous avez de la valeur, vous êtes aimés et vous avez votre place. Vous êtes une partie intégrante de la famille LOTR – merci de nous soutenir. Namárië "

La série, qui reçoit de bonnes critiques de journalistes spécialisés, est diffusée en ce moment même sur une plateforme de streaming.