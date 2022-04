Les séries et fictions à binger gratuitement en avril sur Auvio

Au programme : tuning, baraque à frites, coupe mulet, répliques cultes et casting de feu. Vous l'aurez compris, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette saison 1 de Baraki une série culte ! Et bonne nouvelle : une saison 2 est en préparation (et sera of course dispo’ sur Tipik et Auvio), et ça, c’est vraiment une bonne nouvelle, gros.se !

Parce qu'on est toutes et tous le Baraki de quelqu'un.e : quel Baraki es-tu ? Fais le test !

Le pitch : Toute la région connaît la famille Berthet. Ce qu'on dit d'eux, c'est que ce sont des "Baraki". Larissa Berthet héberge sa tribu sous son toit, et notamment Yvan, un orphelin du quartier, qu'elle a recueilli et élevé comme son fils. Lorsqu'il apprend qu'il va devenir père, Yvan décide de devenir un homme "normal". Mais un dealer bipolaire local, un flic jaloux, une ex-hystérique et une belle-mère machiavélique en ont décidé autrement... Heureusement sa famille est là pour le soutenir. Mais quand on est un Berthet, il y a des choses simples... qui ne le sont pas.