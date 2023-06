Les Serbes se qualifient difficilement pour les quarts et retrouveront les Cats

Les basketteuses serbes, championnes d'Europe en titre, se sont qualifiées dans la douleur pour les quarts de finale de l'Euro-2023, en venant à bout de la Grande-Bretagne 66 à 60 en barrages, mardi soir à Ljubljana.

Pour une place en demi-finales, les joueuses de Marina Maljkovic défieront jeudi (15h00) la Belgique, médaillée de bronze au précédent Euro et l'une des deux équipes invaincues - avec la France - dans le tournoi.



Les Belges auront l'occasion de prendre leur revanche sur la demi-finale perdue au bout du suspens à l'Euro 2021 (74-73). Mais les Serbes ont subi une cure de rajeunissement. Sonia Vasic (ex-Petrovic), MVP de l'Euro 2021, Jelena Brooks, Maja Scoric et Ana Dabovic ne sont plus là. Marina Maljkovic dispose d'une nouvelle génération avec Yvonne Anderson, Aleksandra Crvendakic et Tina Krajisnik.

Le perdant du quart entre la Serbie et la Belgique devra remporter un voire deux matches de classement pour avoir une chance de disputer les JO-2024 à Paris.

Dans l'autre barrage joué mardi en Slovénie, l'Allemagne s'est hissée pour la première fois depuis 1997 en quart de finale d'un Euro, en dominant la Slovaquie 79 à 69.