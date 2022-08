Les sentiers de Sart-Risbart, festival brabançon de musiques émergentes

Cette année marque le 11e anniversaire du festival Sentiers de Sart-Risbart. Pour l’occasion, des concerts s’installent dans le petit village du même nom, le temps d’un week-end. Du 25 au 28 août, musiques insolites et artistes émergents résonne dans la campagne hesbignonne, de quoi séduire les amateurs de nouvelles aventures musicales ! C’est une programmation riche et variée qui est promise sur ces quatre jours : musiques du monde, jazz, chanson française, musique classique ou encore électro se relaient sur scène pour passer un moment convivial et chaleureux à la fin des vacances.

La première journée, le jeudi 25 août s’entame à 20h avec le groupe SilverRat aux sonorités jazz et rythmes groovy qui donne naissance à une musique entraînante portée en chanson par des textes engagés. Ils sont suivis par Lao Gan Ma à 22h, le groupe portant le nom d’une marque de sauce exotique bien relevée, les musiciens aux mélodies jazz et funky promettent d’apporter du piment à la soirée !

Le vendredi 26 août, démarre à 20h avec le concert jazzy de Times Box, groupe maniant avec merveille le savant mélange de genres : musique acoustique et électronique, classique et contemporaine. Oktaba Paradise Band occupera la scène à 22h, le public sera projeté dans les Balkans grâce à la musique chaleureuse de leurs cinq musiciens.

C’est en début d’après-midi que les festivités commencent le samedi 27 août. Au programme, dès 15h : la Grande Droguerie Poétique aux produits imaginaires présentés au public de multiples façons, les amoureux de vieux bolides pourront sur inscription faire une balade dans d’anciennes voitures. Pour les enfants, des ateliers d’éveil musical sont organisés par Music Action, ils pourront même construire des instruments. L’après-midi sera rythmée par la performance rigolote et musicale de Fanfare Toi-Même. Comme la soirée se conjugue avec concerts, les belges Mapping Roots entraînent le public dans leur univers jazz, quand Wonky Clock s’amuse à unir classique et électronique. La nuit se clôture avec le groupe groovy NO STEAM qui fait danser le public au son des cuivres.

Pour le final, le dimanche 28 août, un grand banquet champêtre est prévu à midi. Des concerts se relaient toute la journée : le quatuor à cordes Desguin Kwartet, Etoile Musette pour un retour dans le Paris des années 30, Plus Brel que la vie qui rendra hommage en musique à l’éminent chanteur bruxellois.

Pour ceux qui souhaitent monter sur l’estrade du festival pour montrer leurs talents, une scène ouverte est organisée les 4 jours du festival. Pour les gourmands, une cuisine locale sera au rendez-vous pour se restaurer et se ravir les papilles.



Informations pratiques

Préventes : 10€/jour – Pass 4 jours : 35€

Fin des préventes mardi 23 août à minuit.

Dans les jardins, 70 rue Alphonse Robert

1315 Sart-Risbart (Incourt)