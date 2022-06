Les seniors LGBT mieux accueillis en maison de retraite ?

La directrice Kelly Mertens nous montre d’emblée les grandes photos en couleur accrochées sur les murs du couloir qui mène à la cafétéria. Des photos de couples homosexuels enlacés ou de fêtards en cuir noir. Des agrandissements plutôt inhabituels dans une maison de repos. Cette exposition a-t-elle suscité des réactions ? "oui, certaines très positives, d’autres moins, surtout dans une maison catholique. Mais nous avions déjà un résident qui s’identifiait à la communauté LGBTQI +. Et nous voulons être un lieu de vie or on ne peut pas se sentir chez soi si on doit cacher qui on est". Pourtant avant le passage des Rainbow Ambassadors, on ne parlait pas vraiment de ces questions, reconnaît-elle avant d’ajouter que la sexualité des personnes âgées est de toute façon souvent un tabou. "Et cela vaut pour tous nos résidents quelle que soit leur orientation sexuelle".