Les Sedum, des plantes succulentes qui n’ont jamais soif

On les place en tapis sur les toits des immeubles où ils assurent différentes fonctions : une isolation thermique, un apport pour la biodiversité et cette couche de plantes avec leurs racines et leur terreau permet de ralentir l’écoulement des fortes pluies. On limite ainsi les risques d’inondations en milieu urbain. Au jardin, ces tapis de sédums peuvent couvrir le toit de la cabane à outil ou de l’auvent pour la voiture qui vont mieux s’intégrer dans l’environnement végétal.