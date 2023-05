"Les secrets" : une mini-série policière palpitante tournée en Ardèche

Tournage en montagne

Le réalisateur Christophe Lamotte (La part du Soupçon, Le premier oublié) a tourné cette série en Ardèche, et plus précisément à Jaujac, Freyssenet, Aubenas et Fabras, pendant six semaines. Sans surprise, la région est magnifique et offre un fantastique décor à ce drame poignant, rythmé par de multiples rebondissements. Au niveau du casting ? La lumineuse Claire Keim (Infidèle, Vise le cœur) est convaincante dans le rôle de Sarah. Les acteurs Marie Bunel, Samuel Jouy et Yann Tregouët sont aussi de la partie.

Foncez découvrir cette mini-série en 3 épisodes diffusée intégralement ce mercredi 10 mai à 20h15 sur La Une et en replay pendant 7 jours sur Auvio. Ne manquez pas ce récit au suspense insoutenable...