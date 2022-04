Les secrets du "rayon vert" au chantier de Bavière: c'est de la vidéosurveillance

Si vous êtes passés récemment en soirée sur les quais de la Dérivation, vous avez peut-être remarqué cette lumière très verte, à proximité du pont de Bressoux, au coin de la construction d'un complexe d'immeubles de dix étages. Ce sont les projecteurs d'une société privée de vidéosurveillance, la firme anversoise PortEyes.

Elle propose des systèmes mobiles de prises de vues, des mâts à installer lors d'événements ponctuels, des festivals par exemple, ou dans des lieux temporairement susceptibles d'intéresser des visiteurs indésirables, comme des chantiers. C'est une protection à distance: les images sont envoyées en temps réel à une salle de contrôle, avec du personnel en permanence. D'autres firmes, comme BouWatch utilisent des procédés similaires, qui ne demandent pas d'autorisation de police: un agrément par le ministère de l'intérieur suffit. Mais pourquoi cette couleur d'éclairage ?

Les raisons sont multiples. D'abord, c'est particulièrement visible, et l'effet est psychologique: c'est le signe qu'un intrus va être facilement repéré, et ça suffit pour en décourager plus d'un. Ensuite, ça n'attire guère les insectes, donc ça décourage les araignées de tisser leur toile à proximité, et les frais d'entretien s'en trouve réduits. Mais enfin et surtout, ça accentue les contrastes et ça fournit des images relativement proches d'appareillages à vision nocturne. La demande de ce type de dispositif connaît une très forte croissance, essentiellement en région flamande: il faut dire que le renchérissement des prix des matériaux de construction justifie que des précautions supplémentaires soient prises.