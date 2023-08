Les secrets du concentré de tomate maison !

La cuisine sans concentré de tomate est tout simplement impensable en Méditerranée ! Originaire d’Italie, il demeure plus que jamais incontournable pour rehausser nos petites sauces ! Mais saviez-vous qu’il peut aussi être réalisé à la maison ? On tente l’aventure en compagne de l’autrice Mireille Sanchez qui nous en dévoilait les secrets au micro de Bientôt à table – RTBF. be

Concentré de tomate ou purée de tomate très réduite. En double concentré (20%) ou triple concentré (36%), la pâte de tomate industrielle se trouve principalement en boîte de conserve. "C’est d’Italie, nous explique Mireille, que nous vient le concentré. Installée depuis plus de 100 ans près de Parme, l’entreprise familiale Mutti est un leader du marché dont elle a commencé la production en 1922 et a inventé le conditionnement en tube en 1950."

La Turquie, la Grèce, la Sicile, l’Algérie, et la Tunisie, lui ont ensuite emboîté le pas avec des sociétés de production de pâte de tomate industrielle.

Le goût et la texture du concentré de tomate, souvent appelé pâte de tomate, varient en fonction de la qualité des tomates, de leur teneur en eau et du pourcentage de concentration, bien sûr. Par ailleurs, chaque pays a ses propres méthodes de préparation. Là encore, rien ne vaut le fait maison !

Le rendement dépend de la qualité des tomates, si elles rendent plus ou moins d’eau à la cuisson. Le rapport peut être estimé de 1/5, c’est-à-dire qu’il faut 5 kg de tomates pour avoir 1 kg de concentré de tomate.

Concentré de tomate fait maison

2 kg de grosses tomates mûres pelées et hachées,

2 oignons hachés,

2 gousses d’ail hachées,

4 c. à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Chauffer l’huile d’olive dans une casserole, y faire revenir ail et oignon 1 à 2 minutes.

Ajouter les tomates, saler et poivrer au goût, remuer.

Couvrir, laisser 30 minutes à feu doux.

Retirer du feu, mixer la sauce avec un robot plongeant.

Remettre à cuire 30 à 40 minutes en remuant de temps en temps, jusqu’à la consistance souhaitée.

Conserver dans des pots en verre préalablement ébouillantés.

Couvrir d’un filet d’huile d’olive le pot entamé, conserver au réfrigérateur 2 à 3 jours.

