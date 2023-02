Les secrets de préparation de la salade du carnaval à Malmedy

Une fameuse salade qui n’a pourtant rien de russe. Spécialité malmédienne servie à l’occasion du carnaval, la salade russe permettrait, selon la légende, de "tenir au corps et d’atténuer les soirées trop arrosées".

Il s’agit là d’une association plus qu’étonnante d’ingrédients que l’on pouvait jadis conserver en hiver : pommes de terre, betteraves, noix, harengs, pommes, céleri, oignons, viande, cornichons, œufs cuits durs. Et la liste ne s’arrête pas là. Tout comme la potée au chou frisé, l’apport calorique de la salade russe est jugée utile aux participants du carnaval en période d’hiver.

Dans son tour d’horizon des spécialités culinaires propres à la période actuelle, Carlo De Pascale faisait également remarquer que la salade russe n’est pas exclusive à la région de Malmedy : "On la retrouve partout en Europe, sous différentes formes et à divers moments de l’année. A Naples, on la mange à Noël, par exemple. Elle est inondée de mayonnaise et de légumes au vinaigre", expliquait-il.