Les secrets de "La Laitière" : la toile de Vermeer dévoile des objets dissimulés sous ses couches de peinture

Les découvertes dans la peinture âgée de quelque 350 ans apportent une nouvelle lumière sur les méthodes de Vermeer. "Cela révèle un nouveau Vermeer inattendu, c’est étonnant", a déclaré Gregor Weber, responsable des beaux-arts au Rijksmuseum. On pensait jusqu’alors que l’artiste prenait son temps pour réaliser ses petites œuvres, travaillant avec précision et minutie. Mais les observations faites sur le tableau laissent penser que Vermeer était peut-être un peu plus précipité qu’on ne le croyait.

"Une épaisse ligne de peinture noire appliquée à la hâte peut être vue sous le bras gauche de la laitière. Cette esquisse montre clairement que Vermeer a d’abord rapidement peint la scène dans des tons clairs et sombres avant de développer le détail." souligne le musée.

Les analyses se sont faites grâce à une technologie de pointe, avec certains des appareils qui ont déjà œuvré à l’analyse et la restauration du monumental tableau "La ronde de nuit" de Rembrandt. Pour "La Laitière", les recherches se sont faites en coopération avec la Mauritshuis de La Haye et l’Université d’Anvers.

Vous pouvez comparer la version scannée et la version originale en ligne, sur le site web du Rijksmuseum.

Avec au moins 27 des très petites œuvres d’environ 35 peintures attribuées à Vermeer, prêtées par les musées les plus prestigieux du monde, l’exposition Vermeer du Rijksmuseum sera la plus grande exposition Vermeer de tous les temps, et réunira ses chefs-d’œuvre, dont "La Laitière" bien sûr, mais aussi "La jeune fille à la perle". Elle se tiendra du 10 février au 4 juin 2023.