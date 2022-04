La Dame à la Licorne est un véritable chef-d’œuvre la tapisserie "mille-fleurs", datant de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Le mille-fleurs est l'un des motifs ornementaux les plus connus et les plus répandus dans l'art et l'artisanat du Moyen Âge en Europe.

Cette série de tapisseries pose encore aujourd’hui beaucoup de questions : qui l’a réalisée, pour qui, qui est représenté sur ces tapisseries, comment interpréter les différents tableaux et dans quel ordre les placer ? On est, à vrai dire, sûrs de rien, à part qu’on est en présence d’un véritable chef-d’œuvre, classé "Monument historique" et qu’elles ont été très certainement tissées dans les Flandres.