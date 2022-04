"Les Secrets de Dumbledore" dévoilés dans le troisième volet de la saga des Animaux Fantastiques

Dans l’univers du "Wizarding world", le monde magique tiré de l’imagination de J.K. Rowling, nous demandons la saga des Animaux fantastiques. Ce "spinoff" de la saga Harry Potter nous plonge dans l’univers des sorciers plusieurs décennies avant notre petit sorcier aux lunettes rondes et à la cicatrice en forme d’éclair.

Si dans le premier volet, nous suivions le "magizoologiste" Norbert Dragonneau lors d’un séjour aux Etats-Unis, le second volet nous ramène à Londres et centre son intrigue sur l’ascension de Gellert Grindelwald, dangereux mage noir aux sombres projets.

Le troisième volet de cette saga se centre résolument sur l’histoire et la rivalité entre Albus Dumbledore, professeur et futur directeur de Poudlard, et Gellert Grindewald, qui cherche à devenir le sorcier suprême, à anéantir les Moldus.

Y arrivera-t-il ? C’est la question de cet épisode final où l’on se pose encore d’autres questions sur l’amour, les promesses à tenir ou non, le courage, avoir du cœur et se battre pour ses convictions. Le tout enrobé d’animaux fantastiques (de plus en plus délirants comme ce canard montgolfière) nés d’effets spéciaux intéressants.

L'avis de Nicolas : je trouve que cette saga n'apporte pas grand chose (les 8 premiers films se suffisent à eux-mêmes) quant à la découverte de nouveaux personnages ni aux rapports entre sorciers... Même si retrouver et visiter Poudlard autrement peut être sympa.