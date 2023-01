Les secrets beauté des stars qui fonctionnent réellement

Ça fonctionne ? C’est une astuce de grand-mère connue, mais qui fonctionne si c’est du thé vert ou blanc. Le thé vert possède de fortes propriétés antioxydantes capables de traiter le gonflement et les couleurs caractéristiques des cernes, tandis que le thé blanc contient les plus hauts niveaux d’antioxydants et de caféine, et est donc idéal pour le visage.

Le Gua Sha pour une peau rayonnante

Phoebe Dynevor, actrice star de la série " Chroniques de Bridgerton", est devenue une icône beauté grâce à son teint absolument parfait et son maquillage naturel, grâce au Gua Sha.

Ça fonctionne ? Le Gua sha, c’est un petit objet ancestral en forme de cœur asymétrique travaillé dans des pierres semi-précieuses, et qui apporte de réels bienfaits à la peau et aux muscles du visage.

Le brossage à sec pour détoxifier le corps et faire peau neuve

C’est le secret de l’actrice américaine Gwyneth Paltrow, qui pratique le brossage à sec, appelé aussi " brossage lymphatique ", qui consiste à se brosser le corps en exerçant des mouvements circulaires et fermes.

Ça fonctionne ? Oui, c’est une technique connue et très efficace. Cela aide le sang à mieux circuler et à lutter contre la cellulite.

Une éponge à maquillage pour sauver le make-up quand on a pleuré

L’astuce vient de la célébrissime chanteuse Adèle, qui, ni vu ni connu, utilise une éponge à maquillage pour éponger les larmes et estomper le maquillage qui a coulé.

Ça fonctionne ? Oui, cette petite éponge permet aussi d’absorber l’eau grâce au type de mousse spécial avec lequel elle est fabriquée.