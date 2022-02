Les séances "parents non-admis" du centre culturel de Namur, un rendez-vous 100% jeunesse

A l’issue de la séance, une lecture spectacle est organisée, basée sur les poèmes de Prévert. Mise en scène par Charly Simon et Jérôme Paque, les petits cinéphiles auront dans cette activité rendez-vous avec la poésie, le chant et la danse. Des feuillets illustrés pleins d’informations et d’anecdotes sont disponibles en s’inscrivant à l’avance.

Dans un souci d’inclusivité, les séances sont accessibles aux enfants sourds et malentendants : un animateur/interprète sera présent afin de traduire les activités en langue des signes. Afin de bénéficier de cet accompagnement, l’inscription au préalable est obligatoire auprès du centre des Sourds de Namur.

Informations pratiques