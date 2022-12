Les séances de neuropsychologie des patients covid long désormais remboursées

Je n'ai plus de cerveau

C’est le cas de Jacqueline (prénom d’emprunt), 64 ans. Le covid l’a frappée de plein fouet il y a deux ans et demi. " Je me suis réveillée aux soins intensifs. J’ai démarré une revalidation intensive et je me disais : je n’ai plus de cerveau".

En plus des séquelles physiques, il y a la mémoire et la concentration qui flanchent… La moindre tâche de son quotidien est un défi. " Je ne me souvenais plus du nom de mes voisins, de mon numéro de GSM. Conduire plus de vingt minutes m'est impossible. Encore aujourd’hui faire, deux tâches en même temps, cela m’est impossible".