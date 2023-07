Les sculptures monumentales de Jaume Plensa font l’événement à Mons

L’œuvre invisible, ode à la transparence

En fin de parcours, dans la Collégiale Sainte-Waudru, Jaume Plensa se retire discrètement et nous laisse avec deux gigantesques têtes en fil d’acier, suspendues au milieu de l’église. On a du mal à en distinguer la forme et les contours, tant le maillage est lâche et impose quasiment l’extérieur de la sculpture à notre regard. Le lieu, l’espace, le décor. Les vitraux et l’ampleur de la collégiale. Par ce dispositif, nous voilà au cœur du propos : soi parmi les autres, dans le monde. Et à bien y regarder – si on fait l’effort, précise le sculpteur – on s’aperçoit que les deux personnages dialoguent l’un avec l’autre.