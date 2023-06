Les sculptures humanoïdes dignes des récits de science-fiction du céramiste Shigeki Hayashi

Capsules spatiales, bébé high-tech en armure noire et or, garçons ailés et motos futuristes. Ces sculptures aux allures de clones mutants poussent le réalisme à son paroxysme. Avec ces personnages au visage et au corps moulé, Shigeki Hayashi profite avec talents des possibilités offertes par la production de moule en plâtre artisanaux et des techniques de coulée de porcelaine. Son œuvre Q.P., lauréat d’un prix lors du Concours International Annuel de la Céramique d’Art à Faenza, marque un tournant dans la réflexion de l’artiste. Fasciné par la céramique industrielle moderne et la production d’usine qui ne laisse aucune place à l’accidentalité, Shigeki Hayashi décide d’explorer les nouvelles possibilités de la céramique et de tendre le plus parfaitement possible vers cette perfection des textures et des couleurs. Son projet Q.P. est la représentation la plus parlante de cette idéologie de la pensée surréaliste à travers une forme d’expression passant par l’ultra réalisme.