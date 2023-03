Les sculptures en courbes de Michelangelo Circo s’installent dans les Jardins du Maïeur, à Namur

Dès ce 1er avril, nous pourrons découvrir les œuvres de l’artiste sculpteur, Michelangelo Circo, dans les Jardins du Maïeur, à Namur. Au total : six sculptures monumentales en acier et au design géométrique. L’artiste puise son inspiration dans les domaines de la nature : biologie, physique, mathématiques… Son objectif ? Toucher les visiteurs et donner l’envie de créer aux plus jeunes.

Après avoir exposé dans cinq villes, c’est à Namur que Michelangelo Circo a décidé d’installer six de ses sculptures emblématiques. L’exposition Sculptures dans la Ville figure dans le cadre de Namur Confluent Culture. Elle permet d’intégrer l’art contemporain au cœur du centre-ville. L’objectif est de rendre l’art accessible à tous.